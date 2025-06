Incidente a Cortenuova con mezzo pesante un morto

Un tragico incidente a Cortenuova scuote la comunità: un uomo di 79 anni ha perso la vita poco dopo le 17.15 in via Trieste, coinvolto in uno scontro con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e due auto mediche, testimoniando la gravità dell’accaduto. La dinamica resta da chiarire, ma l’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Seguiranno aggiornamenti per comprendere meglio quanto accaduto e le eventuali cause.

