Inchiesta sulla laurea di Maria Rosaria Boccia | è indagata per falso e truffa

Una nuova ombra si addensa sulla notorietà di Maria Rosaria Boccia, influencer e figura pubblica, coinvolta in un'indagine giudiziaria che mette sotto la lente la sua laurea in economia. Accusata di falso, truffa e plagio, il caso sta facendo discutere e solleva dubbi sulla credibilità di chi ha rivoluzionato il mondo digitale. Ma cosa c'è davvero dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

L’influencer Maria Rosaria Boccia, secondo quanto riportato dall’AGI, sarebbe indagata dalla Procura di Napoli. Le ipotesi di reato includono falso, truffa e plagio riguardo la sua laurea in economia. L’indagine è scaturita da una denuncia presentata dalla stessa Università Pegaso, che si dichiara parte lesa nella vicenda. Le accuse della procura di Napoli contro Maria . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: maria - laurea - rosaria - boccia

La pescarese Elisa Maria Comignani si laurea campionessa europea in ginnastica artistica - Elisa Maria Comignani, atleta pescarese, ha conquistato il cuore di tutta Italia con la sua incredibile vittoria ai campionati europei di ginnastica ritmica a Tallin.

La Procura di Napoli ha iscritto l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia nel registro degli indagati nell'ambito di una inchiesta che mira a fare luce sulla sua laurea in economia. I reati ipotizzati dagli inquirenti sono falso, truffa e falsa attribuzione di valori altrui. I f Vai su Facebook

I sospetti sulla laurea di Maria Rosaria Boccia e l’accusa di aver plagiato la tesi. La procura di Napoli indaga anche per truffa e falso. Coinvolte le università Parthenope, Pegaso e Luiss: sono considerate parti offese. Vai su X

Laurea in economia, indagata Maria Rosaria Boccia per falso e truffa; I sospetti sulla laurea di Maria Rosaria Boccia e l’accusa di aver plagiato la tesi; Maria Rosaria Boccia indagata, accertamenti sulla sua laurea.

Maria Rosaria Boccia indagata per falso e truffa sulla laurea: cosa ha scoperto la Procura - Maria Rosaria Boccia, legata al caso Sangiuliano, è indagata per falso, truffa e appropriazione indebita di lavori accademici. Riporta notizie.it

Maria Rosaria Boccia indagata, accertamenti sulla sua laurea - La Procura di Napoli ha iscritto l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia nel registro degli indagati nell'ambito di una inchiesta che mira a fare luce sulla sua laurea in economia. Secondo ansa.it

Maria Rosaria Boccia, cosa non torna sulla laurea: indagata per falso e truffa - L'ultima vicenda sulla 42enne di Pompei al centro del caso della consulenza per il ministero della ... iltempo.it scrive