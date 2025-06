Incentivi per la cittadella scolastica danno erariale da 200mila euro a Castel Volturno

Scandalo a Castel Volturno: incentivi per la cittadella scolastica generano un danno erariale da 200mila euro. L’invito a dedurre coinvolge il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e altri dipendenti, accusati di aver percepito premi anche per attività non loro affidate. Un caso che solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle risorse pubbliche. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che mette in discussione l’integrità amministrativa del territorio.

Invito a dedurre per il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Castel Volturno: a lui e ad altri dipendenti incentivi anche per attività non a loro riconducibili.

Castel Volturno, incentivi non dovuti “cittadella scolastica”: sequestro da 200mila euro a ex dirigente - Un’operazione che scuote Castel Volturno: le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 214mila euro all’ex dirigente comunale, evidenziando irregolarità negli incentivi e nelle attività della cittadella scolastica.

