Incentivi ' gonfiati' sequestro da 214mila euro per dirigente comunale

Gli incentivi gonfiati e il sequestro da 214mila euro per un dirigente comunale scuotono l’amministrazione locale. Le Fiamme Gialle di Caserta hanno messo sotto chiave tali risorse, evidenziando come la trasparenza e l’etica siano fondamentali per la tutela del patrimonio pubblico. Una vicenda che solleva interrogativi sulla gestione e l’integrità delle finanze pubbliche. La vicenda si apre a ulteriori approfondimenti e riflessioni sulla correttezza delle pratiche amministrative.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta hanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo ante causam ex articoli 74 e 75 codice giustizia contabile emesso, su richiesta della Procura Regionale per la Campania, dal Presidente della Sezione giurisdizionale della.

In questa notizia si parla di: sequestro - incentivi - gonfiati - 214mila

