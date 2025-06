Incendio notturno a Pescara | tre bambini salvati palazzo quasi distrutto!

Una notte drammatica a Pescara, dove un incendio improvviso in via Perugia ha messo in pericolo la vita di tre bambini e ha quasi distrutto un palazzo. La pronta reazione dei Carabinieri, che hanno salvato i piccoli dai fiamme e dall’inarrestabile incendio, ha evitato una vera e propria tragedia. Un intervento eroico che dimostra come, anche nelle situazioni più terribili, il coraggio e la tempestività possano fare la differenza.

Pescara - Una notte da incubo in via Perugia a Pescara, con un incendio improvviso al quarto piano e l’eroica azione dei Carabinieri che ha salvato vite. Nel cuore della notte a Pescara, un violento incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di un condominio in via Perugia, rischiando di trasformarsi in tragedia. L’allarme, lanciato poco prima delle 5 dal 112, ha permesso un intervento rapidissimo dei Carabinieri, intervenuti prima dei Vigili del Fuoco. I militari hanno forzato il portone d’ingresso e, bussando porta per porta, hanno evacuato con prontezza tredici famiglie ancora inconsapevoli del pericolo imminente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Incendio notturno a Pescara: tre bambini salvati, palazzo quasi distrutto!

In questa notizia si parla di: pescara - incendio - notturno - bambini

Incendio all'interno della riserva di Santa Filomena fra Pescara e Montesilvano [VIDEO] - Un incendio improvviso nella riserva di Santa Filomena tra Pescara e Montesilvano ha scatenato momenti di grande apprensione domenica 8 giugno.

Altre due auto incendiate in via Caduti per Servizio, erano vicine alle finestre e a un tubo del gas [FOTO]; Incendio notturno nel giardino Triggiani, i residenti: Giostrine rimosse da tempo, a fuoco un divano abbandonato; Incendio notturno a Pescara: tre bambini salvati, palazzo quasi distrutto!.

Incendio notturno a Pescara: tre bambini salvati, palazzo quasi distrutto! abruzzo24ore.tv scrive: Una notte da incubo in via Perugia a Pescara, con un incendio improvviso al quarto piano e l’eroica azione dei Carabinieri che ha salvato vite.