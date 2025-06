Incendio in via della Muratella | a fuoco sterpaglie fiamme vicine alle case

Un incendio improvviso divampa in via della Muratella, nel cuore di Fiumicino, mettendo in allerta residenti e forze dell’ordine. Le fiamme, originate da sterpaglie, si sono velocemente estese grazie al vento, minacciando abitazioni e pini secolari. La pronta risposta dei vigili del fuoco è essenziale per contenere il fronte e garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per scoprire come si evolve questa emergenza.

Incendio in via della Muratella, nel territorio di Fiumicino, angolo via Lingua D'oca. Il rogo - intorno alle 16 di venerdì 13 - ha interessato un campo di sterpaglie e poi, a causa del vento, si è esteso coinvolgendo anche dei pini e si è avvicinato pericolosamente a delle abitazioni di campagna.

