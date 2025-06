Incendio in una palazzina | ustionata una persona e tre famiglie evacuate

Un incendio ha sconvolto Villadossola nella serata di ieri, coinvolgendo una palazzina di tre piani e costringendo all’evacuazione tre famiglie. Una persona è rimasta ustionata nel drammatico episodio, mentre i vigili del fuoco di sette squadre si sono immediatamente mobilitati per contenere le fiamme e mettere in sicurezza gli abitanti. La situazione resta sotto controllo, ma l’incendio ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, che ora si stringe attorno alle persone colpite.

Incendio nel Vco. Ieri sera, giovedì 12 giugno, intorno alle 22 è divampato un incendio all'interno di un appartamento di una palazzina di tre piani a Villadossola. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco del comando del Vco da Domodossola, Villadossola, Omegna e Verbania.

In questa notizia si parla di: incendio - palazzina - ustionata - persona

