Incendio in appartamento in via Ponte alle Mosse

Un incendio improvviso in via Ponte alle Mosse ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 15:20, una squadra e un'autoscala sono intervenute per domare le fiamme che avevano interessato un appartamento al piano terra di un edificio residenziale. La pronta risposta degli operatori ha permesso di contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti. La situazione è ora sotto controllo, ma resta importante restare aggiornati sugli sviluppi.

Nel pomeriggio, intorno alle 15 e 20, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di un appartamento situato al piano terra di un edificio di via Ponte alle Mosse. Sul posto sono state inviate una squadra e un'autoscala. I vigili del fuoco hanno fatto accesso dal portone dell’edificio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incendio in appartamento in via Ponte alle Mosse

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento - ponte - mosse

Londra, incendio nell’appartamento del primo ministro britannico Keir Starmer - Nelle prime ore del mattino del 12 maggio, un incendio ha interessato l'appartamento londinese del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord della capitale.

Incendio in appartamento in via Ponte alle Mosse; Incendio in appartamento a Firenze, nessun ferito; Firenze, incendio in un appartamento.

Firenze, incendio in un appartamento - I Vigili del Fuoco sono intervenuti dalle ore 15:20 nel comune di Firenze in via Ponte alle Mosse, per un incendio ... Scrive 055firenze.it

Scoppia un incendio, fumo e fiamme nell'appartamento - FIRENZE: L'allarme è scattato intorno alle 15,30. Riporta toscanamedianews.it