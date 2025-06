Incendio di sterpaglie fuori controllo | evacuato il parcheggio dell' ospedale

Un incendio di sterpaglie fuori controllo ha messo in allerta l'ospedale San Giovanni di Dio, costringendo all'evacuazione del parcheggio e allo spostamento di auto di personale e visitatori. Le fiamme si sono propagate rapidamente da un bosco vicino, creando panico e rischi per la sicurezza. La pronta risposta dei vigili del fuoco è fondamentale per contenere il rogo e garantire la sicurezza di tutti.

Un vasto incendio di sterpaglie ha lambito il posteggio dell'ospedale San Giovanni di Dio costringendo la direzione della struttura a fare spostare tutte le auto di personale e visitatori nell'attesa dell'arrivo dei pompieri. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente da un bosco che circonda.

