Incendio all’alba sull’A19 | furgone in fiamme tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini

Un incendio improvviso sull’autostrada A19 Palermo-Catania ha destato grande allarme questa mattina. Poco dopo le 6:00, un furgone è stato avvolto dalle fiamme tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini, provocando momenti di tensione e disagi alla circolazione. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente ricorda quanto sia essenziale prestare attenzione alla sicurezza stradale e alle emergenze.

Questa mattina, poco dopo le 6:00, un furgone è andato in fiamme sull’autostrada A19 Palermo-Catania, al chilometro 176,2, nel tratto compreso tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con la squadra del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Incendio all’alba sull’A19: furgone in fiamme tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini

In questa notizia si parla di: furgone - fiamme - motta - sant

Atena Lucana, furgone in fiamme sull'A2: intervengono i vigili del fuoco - Pomeriggio di panico sull’autostrada A2 del Mediterraneo, presso Atena Lucana, a causa di un furgone in fiamme.

Ultim’ora A 19: furgone in fiamme, salvo il conducente Un furgone, mentre proseguiva sulla A 19, in direzione Palermo, all'altezza dello svincolo per Motta Sant’Anastasia - Gerbini, ha cominciato a prendere fuoco. Il conducente ha avuto il tempo di accostare il Vai su Facebook

Incendio all’alba sull’A19: furgone in fiamme tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini; Furgone in fiamme sull’A19: chiusura temporanea tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini; A19, furgone in fiamme vicino allo svincolo Motta S. Anastasia-Gerbini: in territorio di Paternò.

A19, in fiamme un furgone tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini Scrive newsicilia.it: CATANIA – Paura all’alba sull’autostrada A19, dove un furgone è andato in fiamme al km 176,2, nel tratto compreso tra Motta Sant’Anastasia e lo svincolo ...