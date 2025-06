Incendio alla Net Impianti odore acre in tutta Falconara | Chiudete le finestre e non state troppo tempo fuori

Un incendio devastante ha colpito questa sera il capannone di Net Impianti a Falconara, sprigionando un odore acre e fumi tossici che si diffondono nell’aria. È fondamentale chiudere le finestre, evitare di esporsi troppo tempo all’esterno e seguire attentamente gli aggiornamenti delle autorità. La sicurezza prima di tutto: restate informati e adottate tutte le precauzioni necessarie per tutelare la vostra salute.

FALCONARA - Un incendio è divampato nella serata di oggi, intorno alle 20:30, all’interno di un capannone della ditta Net Impianti, situata nella zona industriale. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Ancona e Jesi, impegnate nelle operazioni di spegnimento per contenere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Incendio alla Net Impianti, odore acre in tutta Falconara: «Chiudete le finestre e non state troppo tempo fuori»

