Incassa snobba 1000 triestini e ignora la storia del Silos | l' altra faccia del Cirque du Soleil

Incassa snobba 1000 triestini e ignora la storia del silos: un'occasione mancata per riflettere sull'altra faccia del Cirque du Soleil. Il 21 giugno, piazza Libertà si trasformerà in un luogo di memoria, festa e consapevolezza, a un anno dallo sgombero del Silos. Presentato da Francesco Cibati e Arianna Locatelli, l'evento invita tutta la comunità a riscoprire il valore di questa struttura dimenticata. Un invito a non lasciarcadare la storia e a guardare avanti con occhi nuovi.

Una giornata di memoria, festa e riflessione sul Silos a un anno dal suo sgombero. L'evento si terr√† il 21 giugno in piazza Libert√† ed √® stato presentato questa mattina da Francesco Cibati e Arianna Locatelli, in rappresentanza del gruppo¬†di realt√† triestine impegnate nel mondo dell'accoglienza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it ¬© Triesteprima.it - Incassa, snobba 1000 triestini e ignora la storia del Silos: l'altra faccia del Cirque du Soleil

