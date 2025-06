Inaugurato il nuovo campetto sportivo polivalente | FOTO

Con entusiasmo e passione, ieri è stato ufficialmente inaugurato il nuovo campetto sportivo polivalente in via Bologna, un'area moderna pensata per promuovere attività sportive e aggregazione. Questo spazio, frutto di un prezioso finanziamento comunitario e dell’impegno del consigliere, rappresenta un importante investimento nel benessere e nella coesione della comunità. Un passo avanti verso una città più dinamica e inclusiva, pronta a vivere momenti di sport e divertimento insieme.

È stato ufficialmente inaugurato ieri (13 giugno) il nuovo campetto sportivo polivalente in via Bologna, un'opera che arricchisce l'offerta di spazi dedicati allo sport per la cittadinanza. Il progetto è stato reso possibile grazie ai fondi comunitari ottenuti grazie al lavoro del consigliere.

Ieri pomeriggio abbiamo inaugurato il campetto polivalente di #Andrate. Un bellissimo momento di condivisione all'insegna dello sport con tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Un altro tassello che si aggiunge al percorso di opere su cui l'amministrazi

