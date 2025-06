In Your Dreams - Continua a sognare il trailer italiano del film di animazione Netflix

Sei pronto a entrare in un mondo magico dove i sogni prendono vita? "In Your Dreams - Continua a sognare" ti trasporterà in un’avventura emozionante tra fratelli e sorelle, alla scoperta di un universo fantastico fatto di colori, risate e scoperte. La nuova commedia animata dei Kuku Studios, diretta da Alex Woo, arriva su Netflix dal 14 novembre. Scopri il trailer ufficiale in italiano e preparati a sognare ad occhi aperti!

Fratello e sorella esplorano il mondo dei propri sogni nella nuova fatica animata Netflix: In Your Dreams - Continua a sognare, una commedia in CGI dei Kuku Studios, diretta da Alex Woo. Dal 14 novembre sulla piattaforma. Ecco il trailer ufficiale in italiano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - In Your Dreams - Continua a sognare, il trailer italiano del film di animazione Netflix

