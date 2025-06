In Veneto liste d' attesa in calo Ma hanno mai contattato un Cup?

In Veneto, le liste d’attesa sembrano ridursi, ma molti cittadini si chiedono ancora se siano mai stati contattati dal CUP. Tra richieste di aiuto e battute ironiche, emerge il desiderio di un sistema più efficiente e trasparente. «Zaia, prenota per me», scrivono alcuni, sperando in tempi più rapidi. Una situazione che evidenzia come, spesso, i dati ufficiali non corrispondano alle reali esperienze quotidiane. Ma cosa si può fare davvero?

«Presidente provi lei a prenotare una visita, ma non usi il suo nome». E poi: «Zaia, prenota per me. Magari tu riesci ad avere una prestazione nei tempi giusti». E ancora: «Ma che dati avete?». E questa è solo una selezione di alcuni commenti lasciati da cittadini veneti sulla pagina Facebook del.

“Il decreto Meloni sulle liste d’attesa? In Lombardia e Veneto la regola è ignorarlo” - Il decreto Meloni sulle liste d’attesa in Lombardia e Veneto sembra ignorato. La legge del 2022, promossa per ridurre i tempi di attesa, non ha dato i risultati sperati.

Sanità veneta: calo record delle liste d’attesa. Tra maggio 2023 e maggio 2025 prestazioni dimezzate fino al 97%. Zaia e Lanzarin: “Risultato straordinario, frutto di una squadra e di programmazione”. Vai su Facebook

