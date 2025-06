In treno ma sulla linea lenta Si accende il dibattito in Regione

La decisione di spostare i treni pendolari del Valdarno dalla linea direttissima a quella lenta sta alimentando un vivace dibattito in regione. Mentre l’assessore Stefano Baccelli ribadisce l’impegno della Regione per il mantenimento degli attuali convogli, crescono le preoccupazioni tra pendolari e amministratori. La questione si avvia a diventare un vero e proprio banco di prova per le future politiche di mobilità locale, con nuove iniziative all’orizzonte per tutelare gli interessi dei cittadini.

Fa discutere anche in consiglio regionale la notizia che dall'inizio del 2026 i treni dei pendolari del Valdarno passeranno dalla linea lenta invece che sulla direttissima. L'assessore Stefano Baccelli ha ribadito "l'impegno della Regione a chiedere il mantenimento degli attuali convogli sulla direttissima fino al completo rinnovo del parco rotabile. Faremo una nuova iniziativa per sollecitare ART, il Ministero e RFI a rivedere le proprie decisioni". Ha ammesso che l'Aretina tra la fine del 2023 e la metĂ del 2024 ha mostrato forti pecche sul fronte puntualitĂ e regolaritĂ per cantieri e interferenze tra treni regionali e a lunga percorrenza.

Disagi in vista per i pendolari del Valdarno! Con la riorganizzazione dei treni interregionali veloci che, dal dicembre 2025, devieranno sulla linea lenta, il comitato dei pendolari lancia un allerta.

