In Spagna, si scrive con entusiasmo di Rafa Marin, giovane difensore potente e agile, perfetto per il Villarreal. La trattativa con il Napoli, già avviata a gennaio, è stata bloccata da Conte per mancanza di un sostituto adeguato. Ora gli spagnoli puntano forte su di lui, offrendo un prestito con diritto di riscatto alla cifra del suo recente acquisto dal Real Madrid. Secondo quanto riportato, il ritorno di Rafa Marin nel Villarreal potrebbe essere imminente, e rappresenta un colpo importante per Marcelino.

Il Villarreal è tornato su Rafa Marin; la trattativa col Napoli era già stata definita a gennaio, ma fu Conte a bloccare tutto poiché non arrivò un centrale difensivo al suo posto. Gli spagnoli hanno offerto un prestito con diritto di riscatto, più o meno alla cifra per cui il Napoli acquistò il calciatore dal Real Madrid l’estate scorsa. Il Villarreal vuole chiudere per Rafa Marin, è il difensore ideale per Marcelino. Secondo quanto riportato da As: Nell’ultimo mercato invernale, il Villarreal aveva raggiunto un accordo con Rafa Marin e il Napoli per l’arrivo del calciatore in prestito fino alla fine della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Spagna scrivono benissimo di Rafa Marin: giovane, potente e agile, l’ideale per il Villarreal (As)

