In sicurezza la sequoia di via Vittorio Emanuele Orlando.

In un gesto di cura e tutela del patrimonio verde, la sequoia di via Vittorio Emanuele Orlando a Ascoli è stata messa in sicurezza con un delicato intervento botanico. Uno dei quattro esemplari rari presenti in città, simbolo prezioso di biodiversità e storia, ora riceve le cure necessarie per preservarne la vitalità. La sezione ascolana di Italia Nostra ringrazia il botanico Camillo De Lorenzo, confermando l’importanza di proteggere il nostro patrimonio naturale.

Una delle quattro rarissime sequoie presenti ad Ascoli è stata messa in sicurezza grazie a un delicato intervento botanico che ha scongiurato il rischio di morte della pianta. L'operazione si è svolta nel Parco Urbano di via Vittorio Emanuele Orlando, e ad esprimere vivo apprezzamento è la sezione ascolana di Italia Nostra, che esprime che ringrazia il botanico Camillo De Lorenzo per aver curato l'intervento. La sequoia, simbolo prezioso del patrimonio verde cittadino, era in stato di grave deperimento e – come spiegano il presidente dell'associazione, l'architetto Michele Picciolo, e il segretario, il professor Gaetano Rinaldi, "si prospettava la sua progressiva e inevitabile morte vegetale".

