In piazza Giordano la prima edizione di ‘Sport Insieme’

Domenica 15 giugno, piazza Umberto Giordano a Foggia si trasformerà in un vivace palcoscenico di energia e passione con la prima edizione di ‘Sport Insieme’. A partire dalle 18, adulti e bambini potranno scoprire diverse discipline sportive, vivendo un’esperienza all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. Un evento che promette di unire comunità e sport in un abbraccio di amicizia e rispetto, dimostrando che lo sport è davvero per tutti.

Domenica 15 giugno in piazza Umberto Giordano a Foggia a partire dalle 18 si terrà la prima edizione di 'Sport Insieme'. La manifestazione ha l'obiettivo di far conoscere varie discipline sportive e di sensibilizzare l'inclusione dei ragazzi diversamente abili ed è organizzata in collaborazione.

