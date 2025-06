In ospedale per accertamenti | evade mesagnese detenuto a Regina Coeli

Un episodio inquietante scuote la sicurezza: Gianluca Calò, 46enne di Mesagne, è evaso questa mattina dal carcere di Regina Coeli dopo una visita medica all'ospedale Santo Spirito. La sua fuga improvvisa ha suscitato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel garantire la sicurezza in situazioni di emergenza. La vicenda resta sotto stretta osservazione mentre le ricerche sono in corso per riportarlo alla giustizia.

MESAGNE – Un detenuto originario di Mesagne è evaso oggi pomeriggio (venerdì 13 giugno) dal carcere di Regina Coeli, a Roma. Si tratta del 46enne Gianluca Calò. L'uomo è fuggito dopo essere stato accompagnato presso l'ospedale Santo Spirito, per una visita ambulatoriale. È riuscito a dileguarsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - In ospedale per accertamenti: evade mesagnese detenuto a Regina Coeli

