In marcia per la pace | cittadini associazioni e Arcivescovo ribadiscono il no alle guerre

In un gesto di solidarietà e speranza, cittadini, associazioni e l’Arcivescovo di Benevento si sono uniti in marcia per la pace, ribadendo con determinazione il loro no alle guerre. La Fiaccolata della Pace, una manifestazione silenziosa ma carica di significato, ha visto una partecipazione calorosa e convinta, sottolineando il forte impegno della comunità nel promuovere dialogo e tolleranza. Questa serata rimarrà nella memoria come un potente richiamo alla pace e all’unione.

Tempo di lettura: 4 minuti La Fiaccolata della Pace, una manifestazione silenziosa e solenne snodatasi per le strade di Benevento, è stata caratterizzata dal potente ammonimento dell’Arcivescovo metropolita mons. Felice Accrocca contro le guerre. La serata di giovedì 12 giugno è vissuta con una bella partecipazione di tanti cittadini, non meno di 400, che hanno accolto l’appello e l’invito della Chiesa contro ogni conflitto mondiale e di condanna per la immensa scia di sangue che sta macchiando la Striscia di Gaza e l’Ucraina Tante le Associazioni, in particolare quelle di ispirazione cattolica e di volontariato come la Caritas, la Misericordia, le Acli, la Croce Rossa, presenti al raduno in piazza Orsini Non c’erano bandiere o simboli di partito, ma solo un unico striscione ad aprire la Fiaccolata: “Per una pace disarmata e disarmante”, questa scritta, cioé le parole di Papa Leone XIV nel presentarsi al mondo in piazza San Pietro come successore di Papa Bergoglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In marcia per la pace: cittadini, associazioni e Arcivescovo ribadiscono il no alle guerre

In questa notizia si parla di: pace - cittadini - arcivescovo - guerre

Un silenzio per la Pace: a Lecco i cittadini manifestano in silenzio contro la guerra - Un silenzio per la pace: a Lecco, i cittadini si riuniscono ogni giovedì in una manifestazione silenziosa contro la guerra.

Rintocchi di Pace. Si è tenuto ieri sera alla Campana dei Caduti al colle di Miravalle un incontro per dibattere sui temi della pace e della convivenza pacifica tra i popoli, una riflessione tanto più urgente in considerazione dei drammatici scenari di guerra che Vai su Facebook

In marcia per la pace: cittadini, associazioni e Arcivescovo ribadiscono il no alle guerre; ASIA/PAKISTAN - Il Cardinale Coutts: Per la pace in Kashmir riscopriamoci figli dell'unica madre India; 57esima Marcia per la Pace, Biancani: «La guerra non scoppia mai per scelta dei cittadini, ma per interessi economici.

A piccoli passi verso la Pace. Mille in marcia contro le guerre. E anche il Papa loda Pesaro ilrestodelcarlino.it scrive: La pace va costruita partendo dalla vita quotidiana di ciascuno di noi".