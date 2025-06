In manette a Napoli un rapinatore 46enne

Un altro colpo per la criminalità napoletana: un uomo di 46 anni è stato arrestato e si trova ora in carcere, accusato di aver messo a segno multiple rapine ai danni di giovani durante le ore notturne. La sua cattura rappresenta un passo importante nella lotta contro la paura e l’impunità in città. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di mantenere alti i livelli di sicurezza.

Una custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, è stata adottata nei confronti di un quarantaseienne napoletano con precedenti di polizia, gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e porto d'armi. In particolare, le rapine contestate sono state commesse tra il 17 ed il 21 aprile 2025 in ore notturne e sempre in danno di giovani ragazzi che stavano rincasando. In tutti gli episodi, l'indagato, utilizzando un'arma da taglio, avrebbe minacciato di fare del male alle vittime facendosi consegnare tutto quanto era in loro possesso, per poi darsi alla fuga.

