In Italia potrò guarire | il video di Adam che sogna un maxi cubo di Rubik

In un mondo di sfide e speranze, il video di Adam, un giovane di Gaza con sogni di guarigione in Italia, accende un faro di speranza. La sua storia, fatta di ferite e resilienza, ci ricorda quanto la forza dei desideri possa superare ogni ostacolo. In questa narrazione toccante, scopriremo come la solidarietà internazionale possa trasformare i sogni in realtà concreti. E così, il suo desiderio di cura si avvicina sempre di più a diventare realtà.

(Adnkronos) – "Ho un braccio rotto. Ho ferite su tutte le braccia e le gambe, mi hanno fatto molte iniezioni per curarle. Ho anche problemi agli occhi. Quando mi hanno chiamato e mi hanno detto che sarei partito, ero molto felice ed emozionato". A parlare è Adam – l'11enne di Gaza figlio della pediatra Alaa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “In Italia potrò guarire”: il video di Adam che sogna un maxi cubo di Rubik

