In Galleria Nazionale un defibrillatore per la città di Pistoia

Pistoia, 13 giugno 2025 – Un sabato tra solidarietà, salute ed encomi pubblici. Domattina, dalle 11 nella Galleria Nazionale a Pistoia, due eventi in contemporanea. Il primo riguarda l’inaugurazione di un defibrillatore semiautomatico, DAE. Un’iniziativa significativa per la comunità, un passo avanti nella salvaguardia e nella sicurezza della cittadinanza. Il defibrillatore sarà posizionato all’interno della Galleria Nazionale da Paolo Gori, figlio dell’ingegner Enio Gori, professionista molto conosciuto nel territorio pistoiese per essere stato a lungo presidente delle Terme di Montecatini e dell’AssoTerme Nazionale, oltre che ingegnere edile che ha progettato importanti opere di valenza anche internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it