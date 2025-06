IN FLAMES – Domenica 15 giugno la band metal svedese apre il Lignano Sunset Festival Opening act i LACUNA COIL e gli Shores of Null

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: domenica 15 giugno, gli In Flames tornano in Italia per un evento imperdibile all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Con il loro sound potente e coinvolgente, apriranno il Lignano Sunset Festival, insieme a Lacuna Coil e Shores of Null. Un’occasione unica per gli amanti del metal di immergersi in un’esperienza sonora straordinaria, che promette di rendere questa estate davvero speciale.

Grande ritorno in Italia per gli In Flames, una delle formazioni di swedish metal più amate dai fan di tutto il mondo. La band guidata da Anders Fridén sarà protagonista di un’unica data sul palco dell’ Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), primo nome internazionale che apre il Lignano Sunset Festival, domenica 15 giungo 2025. Ad arricchire quello che sarà un vero e proprio happening metal nell’estate del Nordest anche lo strepitoso opening act dei Lacuna Coil, heavy metal band italiana guidata dalla vulcanica Cristina Scabbia e gli Shores of Null, anch’essa band metal italiana. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - IN FLAMES – Domenica 15 giugno la band metal svedese apre il Lignano Sunset Festival. Opening act i LACUNA COIL e gli Shores of Null

In questa notizia si parla di: flames - domenica - band - metal

IN FLAMES, gli orari della data con i LACUNA COIL e i SHORES OF NULL #inflames #lacunacoil #shoresofnull: https://metal.it/note.aspx/98103/in-flames-gli-orari-della-data-con-i-lacuna-coil-e-i-shores-of-null/… Vai su X

Le BURNING WITCHES annunciano oggi il nuovo tour “Witches & Kings Tour”, una serie di date da headliner che vedrà la band heavy metal svizzera sui palchi d'Europa il prossimo anno! Atteso un appuntamento anche nel nostro Paese 9 genn Vai su Facebook

IN FLAMES - Domenica 15 giugno la band metal svedese apre il Lignano Sunset Festival. Opening act i LACUNA COIL e gli Shores of Null; IN FLAMES – una data a Lignano Sabbiadoro nel 2025 con i Lacuna Coil; Lignano Sabbiadoro, arriva il metal degli In Flames.