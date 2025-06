In caso di terremoto forte ai Campi Flegrei i treni Napoli-Roma si fermano | nuova tecnologia usata in Giappone

Immagina un futuro in cui la sicurezza dei viaggi non è più un rischio, ma una garanzia. Grazie alla nuova tecnologia giapponese adottata sui binari tra Napoli e Roma, i treni dell’Alta Velocità sono dotati di un avanzato sistema di monitoraggio sismico. In caso di terremoto forte ai Campi Flegrei, la mobilità si adatta istantaneamente, proteggendo passeggeri e operatori. Scopri come questa innovazione rivoluzionerà il nostro modo di viaggiare in situazioni di emergenza.

Sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma installato un sistema di monitoraggio antisismico: in caso di terremoto intenso, i treni possono essere rallentati o addirittura fermati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

