Imprese Vittadini | più coesione per cambiare modello di sviluppo

In un mondo che cambia rapidamente, il vero motore di progresso risiede nella forza delle imprese umane e nella loro capacità di collaborare. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, richiama l’attenzione su un elemento spesso dimenticato: la tradizione di imprese basate sulla persona e sul “fare con”. Riscrivere il modello di sviluppo con questa consapevolezza può rappresentare la chiave per una rinascita produttiva e sociale duratura.

Mantova, 13 giu. (askanews) - "Abbiamo dimenticato la nostra tradizione di imprese basate sulla persona, in cui 'fare con' è un fattore fondamentale sia all'interno dell'impresa che fra le imprese. È questo il modo per recuperare la produttività che manca". Lo ha detto ad askanews Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, durante la seconda giornata del Seminario estivo di Fondazione Symbola a Mantova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imprese, Vittadini: più coesione per cambiare modello di sviluppo

