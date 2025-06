Imprese Tripoli Unioncamere | cosione è tendenza maggioritaria

Nel cuore di Mantova, il 13 giugno, è emerso un dato sorprendente: le imprese coesive stanno conquistando una posizione di maggioranza nell’economia locale. Questo fenomeno, una volta emergente, si sta trasformando in una tendenza diffusa, evidenziando un cambiamento strutturale nelle dinamiche competitive. La differenza di capacità tra imprese coesive e non coesive si fa sempre più evidente, influenzando i settori e delineando il futuro del mercato.

Mantova, 13 giu. (askanews) - "Il fenomeno delle imprese coesive è diventato quasi maggioritario all'interno dell'economia. Il che vuol dire che da fenomeno presente nell'economia è diventato una caratteristica, o tende a diventare una caratteristica dell'intera economia. Il secondo aspetto che sottolineiamo è che tra le imprese coesive e quelle non coesive c'è un differenziale di capacità competitiva che in alcuni settori è veramente significativo. Penso per esempio all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, penso all'internazionalizzazione e all'occupazione. E infine il terzo elemento che verrà fuori è che ci sono dei fattori che spingono e facilitano l'intedimento delle imprese di muoversi in modo coesivo.

