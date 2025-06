Imprese Trenti Intesa Sp | capitale umano fa la differenza

In un mondo dominato da innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, il vero valore delle imprese risiede ancora nel capitale umano. A Mantova, il 13 giugno, si è sottolineato come le aziende che investono nelle relazioni con i propri lavoratori si distinguano, dimostrando che le persone sono il motore del successo. In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, è fondamentale ricordare che le relazioni umane continuano a fare la differenza.

Mantova, 13 giu. (askanews) - "Si tratta di un nucleo di imprese, per fortuna del nostro Paese, sempre piĂą numerose che hanno deciso di puntare soprattutto sulla capacietĂ di costruire relazioni, relazioni con i propri lavoratori. Il capitale umano, sembra paradossale in questo momento in cui parliamo tanto di Ia e di tecnologia, continua a fare la differenza, soprattutto in un contesto come questo. E poi ci sono le relazioni con gli altri stakeholders, per esempio i propri fornitori spesso hanno filiere molto corte, radicate sui territori. E tra i fornitori, hanno anche relazioni speciali con il mondo bancario.

