Le imprese coese e orientate alla collaborazione sono il motore di un successo sostenibile. In un mondo sempre più interconnesso, creare relazioni solide con lavoratori, comunità e territori non solo è eticamente giusto, ma si traduce in vantaggi concreti: innovazione, crescita export e occupazione. Sette su dieci investono anche nel green, dimostrando che l’unione fa la forza. Perché la vera competitività nasce dalla sinergia e dalla capacità di fare rete.

Mantova, 13 giu. (askanews) - "Oltre a essere una cosa giusta, per lo meno per me, avere atteggiamenti coesivi, essere empatici con le persone e con la comunità, quello che si verifica è che le imprese che hanno migliori rapporti con i lavoratori, con le comunità, con i territori e con i subfornitori, sono quelle che vanno meglio: innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Sette su 10 sono impegnate anche sul green, 8 su 10 sono impegnate anche sul digitale. Sono tante: è una parte importante delle imprese italiane ma soprattutto è una parte dell'economia che può affrontare il futuro con più convinzione con più forza perché ha in mente un'economia a misura d'uomo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imprese, Realacci (Symbola): imprese coesive sono più competitive

