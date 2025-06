Imprese coesive in crescita | il 44% del manifatturiero italiano punta su comunità e territorio

Nel panorama industriale italiano, le imprese coesive stanno crescendo in modo significativo. Nel 2024, il 44% delle aziende manifatturiere si distingue per il forte radicamento nel territorio e nelle comunità locali, segnando un incremento di 12 punti rispetto al 2018. Questo trend evidenzia come la coesione stia diventando un elemento chiave per la competitività. La sfida ora è consolidare questo percorso di sviluppo sostenibile e inclusivo, che può fare la differenza per l’intero sistema produttivo italiano.

Nel 2024 le imprese coesive, ovvero quelle che migliorano il legame e il radicamento nelle comunità e nei territori, rappresentano il 44% delle imprese manifatturiere italiane. Si tratta di una quota in crescita di 12 punti percentuali rispetto al 32% del 2018 e di un punto percentuale rispetto al 2023. E' quanto emerge dal rapporto 'Coesione è competizione' di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Unioncamere e centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne in collaborazione con Aiccon e Ipsos, presentato al Seminario di Fondazione Symbola a Mantova. Sempre secondo il rapporto risulta ancora più significativo l'aumento del numero medio di relazioni instaurate con soggetti del territorio, passate da 1,9 a 2,8 nel corso dello stesso periodo, a comprova di una sempre maggiore complessità delle relazioni strette dalle imprese con i principali attori del territorio in cui si trovano ad operare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imprese coesive in crescita: il 44% del manifatturiero italiano punta su comunità e territorio

