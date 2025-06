Impossibile prevederlo Sì al piano di controlli su zone più frequentate

Nell’incertezza di un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, Alessandro Trivisonno, presidente degli Agronomi e Forestali di Firenze, ci ricorda l’importanza di conoscere a fondo ogni pianta e il suo contesto. La prevenzione e la cura sono fondamentali per garantire la sicurezza di zone frequentate da molte persone. È un richiamo alla responsabilità condivisa: ogni dettaglio può fare la differenza tra un incidente evitato e una tragedia.

"Ogni pianta ha una sua storia specifica. Non conoscendo l’albero in questione non posso pronunciarmi ma soltanto fare gli auguri di pronta guarigione alla ragazza rimasta ferita". Alessandro Trivisonno, presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Firenze, preferisce non sbilanciarsi sull’episodio accaduto alle Cascine che per miracolo non si è traformato in tragedia ma cerca comunque di aiutarci a inquadrare il contesto in cui è avvenuto il crollo. Trivisonno, gli alberi delle Cascine sono molto datati. Per questo più deboli? "No, non li definirei così. Il rischio in questo caso va inquadrato nell’ambito di una trasformazione dell’utilizzo del parco". 🔗 Leggi su Lanazione.it