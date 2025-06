Imperia arrestato vicequestore | tangenti per rilasciare permessi di soggiorno

Una triste vicenda di corruzione scuote Imperia: il vicequestore Luigi Mingherlino e la titolare di un’agenzia immischiati in un giro di tangenti per rilasciare permessi di soggiorno. Fermati mentre si scambiavano 5000 euro, sono ora tra i cinque indagati coinvolti. Un episodio che mette in luce le ombre del sistema e l’importanza della trasparenza nelle istituzioni. La lotta alla corruzione rimane una priorità per salvaguardare la legalità e il rispetto dei diritti di tutti.

In manette Luigi Mingherlino e la titolare di un'agenzia che effettuava le pratiche: fermati mentre si scambiavano una busta con 5000 euro. In totale cinque indagati.

Imperia, presunte tangenti per i permessi di soggiorno: in manette un funzionario di polizia e la titolare di un’agenzia di pratiche per stranieri Segnala imperiapost.it: Cinque le persone indagate: due dipendenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia e del Commissariato di Sanremo e tre privati, attivi nel settore delle agenzie pratiche per stranieri.