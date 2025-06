Imperia arrestato funzionario della questura | tangenti per rilasciare permessi di soggiorno

Un’indagine lampo della procura e della squadra mobile di Imperia ha portato all’arresto di un funzionario della questura e della titolare di un’agenzia pratiche, coinvolti in un caso di corruzione legato al rilascio dei permessi di soggiorno. In totale, cinque persone sono finite sotto inchiesta, scuotendo le fondamenta dell’efficienza amministrativa locale. Un'importante operazione che mette in luce i rischi di infiltrazioni illecite nel sistema burocratico.

