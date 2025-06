Imola saluta la Formula Uno ma non il Wec | ufficializzato il calendario 2026 E non si correrà a Pasqua

Imola saluta la Formula 1, ma non il WEC: ufficializzato il calendario 2026 e niente GP a Pasqua. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola guarda avanti, cercando nuove emozioni e iniziative per riconquistare il suo pubblico. Tra attese e novità , il circuito si prepara a vivere una stagione ricca di eventi, lasciando alle spalle le delusioni e puntando a un futuro sempre più brillante, perché la passione per l'automobilismo non si ferma mai.

L'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola guarda avanti dopo la delusione per la perdita, almeno per il 2026, del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di F1. L'impianto del Santerno si potrà consolare non solo con la stagione dei concerti con la Music Park Arena in via Malsicura.

