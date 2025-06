Ilary Blasi incinta di Bastian spunta una foto sospetta | quarto figlio in arrivo?

Ilary Blasi, sempre sotto i riflettori, torna a far parlare di sé: una foto sospetta durante le sue vacanze in Spagna alimenta le voci su un possibile quarto figlio in arrivo con Bastian Muller. Con il gossip che corre veloce, ogni dettaglio viene analizzato con attenzione, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma è davvero così? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa enigmatica immagine e quali novità potrebbe riservare il futuro della conduttrice.

Con l’arrivo dell’estate, i riflettori si accendono ancora di più sui personaggi del mondo dello spettacolo e i gossip si rincorrono alla velocità della luce. E quando al centro dell’attenzione c’è Ilary Blasi, ogni dettaglio diventa un potenziale indizio. Dopo l’annuncio del matrimonio con Bastian Muller, la conduttrice è tornata sotto i riflettori per un altro motivo: una foto sospetta pubblicata durante le sue vacanze in Spagna ha fatto nascere il dubbio che possa essere incinta. I fan si dividono: c’è chi è pronto a scommettere sull’ arrivo della cicogna e chi, più scettico, aspetta conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ilary Blasi incinta di Bastian, spunta una foto sospetta: quarto figlio in arrivo?

In questa notizia si parla di: ilary - blasi - bastian - arrivo

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanze a Marbella con il compagno Bastian Muller e ha pubblicato alcuni scatti nella piscina di un esclusivo beach club. Il prezzo del soggiorno è altissimo Vai su Facebook

Francesco Totti e Ilary Blasi alla festa dei 18 anni di Chanel: vicini ma distanti, con loro Noemi Bocchi e Bastian Muller Vai su X

Ilary Blasi e Bastian Muller in un centro medico: è in arrivo un bebè?; Ilary Blasi e Bastian Muller, “un bebè in arrivo”: l’indiscrezione; Ilary Blasi e Bastian Muller insieme in un centro medico: è in arrivo un bebè?.

Ilary Blasi è incinta: dopo questa foto, i follower ne sono convinti Riporta rds.it: Quando c’è di mezzo Ilary Blasi, poi, basta pochissimo per generare le indiscrezioni più diverse.