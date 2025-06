Ilaria Salis ci ripensa | non andrà al Pride in Ungheria I nomi dei deputati e senatori di centrosinistra che hanno confermato la loro presenza

Il Budapest Pride del 28 giugno si appresta a essere un momento di forte visibilità e solidarietà, nonostante le sfide imposte dal governo ungherese. Mentre alcuni parlamentari di centrosinistra italiani confermano il loro impegno partecipando alla marcia, Ilaria Salis ha deciso di ripensarci e di non prendere parte. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto siano fondamentali i diritti civili e la volontà di difenderli contro ogni tentativo di repressione.

Si avvicina la data del Budapest Pride, in programma il 28 giugno. La manifestazione, volta a rivendicare i diritti della comunità Lgbtqia+, si terrà nella capitale ungherese nonostante il divieto imposto dal primo ministro Viktor Orbán. E alla marcia si uniranno anche alcuni parlamentari italiani di centrosinistra, ma non ci sarà Ilaria Salis. Il 14 aprile scorso in terra magiara è stata varata l’ennesima stretta sui diritti civili delle persone gay: il Parlamento ha approvato un emendamento che limita gravemente la loro libertà di associazione. Ma il giro di vite non ha intimidito gli organizzatori dell’evento, che hanno deciso di non cancellare il pride. 🔗 Leggi su Open.online

Ilaria Salis ci ripensa: non andrà al Pride in Ungheria. I nomi dei deputati e senatori di centrosinistra che hanno confermato la loro presenza.

