Il valore dell’export di Piacenza scende di 257 milioni rispetto al primo trimestre 2024 -14,3%

Il primo trimestre del 2024 segna una battuta d'arresto per l'export di Piacenza, che registra una diminuzione di 257 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un calo del 14,3%. Nonostante ciò, il valore totale si attesta ancora a 1,5 miliardi di euro, riflettendo le sfide e le opportunità di un’economia in continua evoluzione. Analizziamo insieme le cause e le prospettive future di questa flessione.

Il valore dell'export di Piacenza nel primo trimestre si attesta a 1,5 miliardi di euro, 257 milioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-14,3%). A presentare il quadro del periodo gennaio-marzo 2205, l'Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio dell'Emilia su dati Istat.

