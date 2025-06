Il tutor non è di Autostrade Il legittimo proprietario chiede a Roma quasi due miliardi

Dopo anni di controversie, la Corte di Cassazione chiarisce una volta per tutte: il sistema Tutor non appartiene ad Autostrade per l’Italia. La disputa sul legittimo proprietario del software si conclude con questa decisiva sentenza, mettendo fine a una lunga battaglia legale che ha coinvolto milioni di euro e riaccende i riflettori sulla proprietà intellettuale nel settore autostradale. La vicenda dimostra come le questioni di copyright possano avere ripercussioni significative su infrastrutture fondamentali.

La Corte di Cassazione mette la parola fine a una lunga battaglia legale sulla proprietà intellettuale di un software che vi avevamo raccontato l’anno scorso. Il sistema di controllo elettronico della velocità SICVe, meglio conosciuto come tutor, non è proprietà di Autostrade per l’Italia (Aspi). 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il tutor non è di Autostrade. Il legittimo proprietario chiede a Roma quasi due miliardi

In questa notizia si parla di: tutor - autostrade - legittimo - proprietario

Tutor sulle autostrade: la proprietà intellettuale è di un imprenditore pontino - La Corte di Cassazione ha concluso un lungo contenzioso tra Autostrade per l’Italia e l’imprenditore pontino Alessandro Patanè, confermando la proprietà intellettuale del software Tutor, utilizzato per il rilevamento della velocità in autostrada.

Il tutor non è di Autostrade. Il legittimo proprietario chiede a Roma quasi due miliardi; Software Tutor: chi è il proprietario?; Autostrade per l'Italia non è la proprietaria del software Tutor.

Il tutor non è di Autostrade. Il legittimo proprietario chiede a Roma quasi due miliardi Riporta romatoday.it: L’imprenditore di Latina, Alessandro Patanè, vince la sua battaglia con Aspi sulla proprietà intellettuale del sistema di rilevazione della velocità.