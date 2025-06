Il tumore di re Carlo è incurabile Kate e William si stanno preparando

Il tumore di re Carlo 232, considerato ormai incurabile, ha scosso il cuore di milioni. Nonostante le cattive notizie, il sovrano si prepara con determinazione al tradizionale Trooping the Colour, dimostrando che il suo spirito resta indomito. La sua forza e il suo coraggio sono un esempio di resilienza, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia della monarchia britannica.

Secondo fonti vicine ai medici che seguono il sovrano, le cure non sarebbero più efficaci. Ma il monarca non rinuncerà a partecipare al Trooping the Colour. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il tumore di re Carlo è incurabile, Kate e William si stanno preparando

