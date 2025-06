Il traffico mi ha salvata | la storia della ragazza scampata al disastro aereo per 10 minuti di ritardo

Il traffico, inaspettatamente, le ha salvato la vita. Bhoomi Chauhan, 28 anni, stava per partire sull'aereo Air India precipitato poco dopo il decollo, ma un ritardo di soli 10 minuti le ha evitato il disastro. La sua storia incredibile ci ricorda quanto il destino possa essere sottile e imprevedibile. Continua a leggere per scoprire come un semplice imprevisto possa cambiare tutto.

Si sarebbe dovuta imbarcare sul volo AI-171 della Air India precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, in India. Ma, a causa dell'intenso traffico, ha fatto un ritardo di 10 minuti e ha perso l'aereo. Bhoomi Chauhan, 28 anni, ha raccontato la sua storia ai media: "Dopo aver appreso la notizia, ho iniziato a tremare forte. È un miracolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: traffico - storia - aereo - minuti

Tra le centinaia di persone rimaste bloccate nel traffico anche il deputato azzurro che ha perso l'aereo per raggiungere Roma Vai su Facebook

Aereo precipitato in India, Bhoomi resta imbottigliata nel traffico e perde il volo: «Sono viva per dieci minu; “Tremo ancora. Non riesco a credere di essere viva, il traffico mi ha salvato la vita”: il…; Aereo precipitato in India, Bhoomi resta imbottigliata nel traffico e perde il volo: «Sono viva per dieci minuti, sto ancora tremando».

“Il traffico mi ha salvata”: la storia della ragazza scampata al disastro aereo per 10 minuti di ritardo - 171 della Air India precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad, in India ... Segnala fanpage.it

Traffico aereo gestito con floppy disk e Windows 95? Assurdo, ma presto cambierà tutto - La FAA avvia l'aggiornamento dei sistemi di controllo aereo USA, ancora basati su tecnologie obsolete come floppy disk e carta. tech.everyeye.it scrive

Aereo precipitato in India, Bhoomi resta imbottigliata nel traffico e perde il volo: «Sono viva per dieci minuti, sto ancora tremando» - Tanto è bastato a Bhoomi Chauhan per restare a terra e salvarsi ... Segnala msn.com