Il tour nazionale di Fondazione Airc fa tappa a Pescara per il valore del 5 per mille

Scopri come il 5 per mille può fare la differenza nella lotta contro il cancro. Sabato 14 giugno, in piazza della Rinascita a Pescara, esperti e ricercatori dell’Università "Gabriele D'Annunzio" ti guideranno tra iniziative e progetti innovativi sostenuti da Airc, perché insieme possiamo dare speranza e cambiare vite. Un’occasione unica per conoscere da vicino il valore del tuo contributo. Ti aspettiamo!

Sabato 14 giugno, dalle 10.00 alle 17.00, in piazza della Rinascita a Pescara, ricercatrici e ricercatori dell’università degli studi "Gabriele D'Annunzio" Chieti Pescara impegnati in progetti sostenuti da Airc, accoglieranno i cittadini negli stand della Fondazione per accompagnarli alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il tour nazionale di Fondazione Airc fa tappa a Pescara per il valore del "5 per mille"

