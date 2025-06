Il Torino Under 18 è Campione d’Italia | impresa storica dei giovani granata

in mostra tutto il loro talento e determinazione, scrivendo un capitolo indimenticabile del calcio giovanile italiano. Questa vittoria segna non solo un traguardo sportivo, ma anche un simbolo di passione, impegno e futuro promettente per il club granata. Un'impresa che resterĂ nella memoria di tifosi e appassionati, confermando il valore e la forza del settore giovanile del Torino.

Il cielo si tinge di granata: a Latina, il Torino Under 18 è campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Un traguardo straordinario, raggiunto al termine di una finale al cardiopalma contro la Roma, vinta per 2-1 ai tempi supplementari. I ragazzi allenati da Vegliato hanno messo in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Il Torino Under 18 è Campione d’Italia: impresa storica dei giovani granata

