Il Teatro Cilea si veste a nuovo | presentata la stagione 2024 2025 tra graditi ritorni e spettacoli al debutto

Il Teatro Cilea si rinnova e si prepara a incantare il pubblico con la stagione 2024-2025, un mix di graditi ritorni e nuove espressioni artistiche. Un palcoscenico che unisce tradizione partenopea e linguaggi contemporanei, celebrando il teatro come spazio di condivisione e scoperta. Dopo un anno ricco di emozioni, il Cilea si appresta a scrivere nuove pagine di cultura, riservando sorprese e momenti indimenticabili per tutti gli amanti del palcoscenico.

