Il suo box non era un covo di Messina Denaro cinquantenne assolto dall' accusa di favoreggiamento

In un caso che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, Giuseppe Di Giorgi, 50 anni, è stato assolto dall’accusa di favoreggiamento e condannato solo per detenzione illecito di arma. Il gup di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha infatti stabilito una pena di due anni e otto mesi, dimostrando come l’indagine abbia fatto chiarezza su aspetti cruciali della vicenda. Una decisione che riaccende il dibattito sulla giustizia e le accuse infondate.

Il gup del tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha condannato a due anni e otto mesi Giuseppe Di Giorgi, 50 anni, imputato per detenzione illegale di un’arma comune da sparo, risalente a circa 80 anni fa, assolvendolo però dall'ipotesi di favoreggiamento aggravato a beneficio di Matteo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il suo box non era un covo di Messina Denaro, cinquantenne assolto dall'accusa di favoreggiamento

In questa notizia si parla di: favoreggiamento - covo - messina - denaro

Il suo box non era un covo di Messina Denaro, cinquantenne assolto dall'accusa di favoreggiamento; Anche l'oculista di Messina Denaro indagato per favoreggiamento: scoperte 15 false identità del boss; Favoreggiamento di Messina Denaro: condannata Martina Gentile.

Il suo box non era un covo di Messina Denaro, cinquantenne assolto dall'accusa di favoreggiamento Si legge su palermotoday.it: Così ha deciso il gup per Giuseppe Di Giorgi, arrestato a luglio 2024, al quale però è stata inflitta una pena di 2 anni e 8 mesi per detenzione illegale una vecchia arma della Seconda Guerra mondiale ...