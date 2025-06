Il sistema economico neoliberista e la sua incompatibilità con la Costituzione La lezione di Paolo Maddalena

Nel cuore del ciclo “Un libro, un corso – la felicità negata”, si apre un dibattito cruciale sull’impatto del neoliberismo sulla nostra Costituzione. Venerdì 13 giugno alle 18, Paolo Maddalena svelerà come il sistema economico contemporaneo si scontri con i principi fondamentali della nostra Carta. Un’occasione imperdibile per approfondire temi di grande attualità e di rilevanza sociale. Non perdere questo appuntamento, la tua partecipazione è gratuita e fondamentale per comprendere il nostro domani.

Il ciclo di lezioni "Un libro, un corso – la felicità negata" arriva al suo terzo appuntamento. Alle 18 di venerdì 13 giugno Paolo Maddalena interverrà su "Il sistema economico neoliberista e la sua incompatibilità con la Costituzione" Il corso è accessibile a tutti, iscriviti gratuitamente qui

