Il segreto della pelle perfetta di Meghan Markle? Una tinta viso Questa

Scopri il segreto dietro la pelle radiosa di Meghan Markle: una tinta viso illuminante sotto forma di gocce. Questo trucco semplice ma efficace, svelato dal suo make-up artist Daniel, dona al viso quella lucentezza naturale e irresistibile che conquista tutti. Vuoi sapere come ottenere un glow da star? Continua a leggere e scopri i dettagli di questa tecnica esclusiva.

Meghan Markle di recente ha svelato molto prodotti che utilizza quotidianamente per la skincare e il trucco, ma il segreto dietro la sua pelle radiosa e baciata dal sole è stato rivelato direttamente dal suo make up artist ed è una tinta per il viso illuminante sotto forma di gocce. Il “trucco” di Meghan Markle? La tinta viso illuminante. La duchessa di Sussex è famosa anche per il suo viso sempre fresco e luminoso, un obiettivo che Daniel Martin, il suo truccatore di fiducia, raggiunge grazie alle gocce illuminanti liquide Live Tinted Hueglow, come lui stesso ha spiegato nel podcast Gloss Angeles. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il segreto della pelle perfetta di Meghan Markle? Una tinta viso. Questa

