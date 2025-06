Il santuario del neolitico sulla Rocca dell’Innominato a Vercurago riparte la campagna scavi

Il santuario neolitico sulla rocca dell’Innominato a Vercurago riaccende l’entusiasmo degli archeologi: un tesoro di oltre 5.000 anni sta emergendo dal terreno, svelando segreti di un passato misterioso. La campagna di scavi, appena ripartita, promette di rivoluzionare la nostra comprensione del periodo e di portare alla luce una scoperta straordinaria. È il primo passo verso la memoria perduta di un’antica civiltà, e il meglio deve ancora venire.

Vercurago (Lecco) – Un tempio preistorico ancora tutto da scoprire. È il santuario di 5mila anni fa che gli archeologi della Soprintendenza hanno cominciato a portare alla luce a Vercurago, ai piedi del castello dell’Innominato. Una scoperta sorprendente, con il rinvenimento dei resti di una statua stele dedicata adù una divinità femminile che risalirebbe al 3.000 avanti Cristo e che indicherebbe che sepolto lì sotto ci sarebbe appunto una sorta di santuario del neolitico. Per approfondire l’ipotesi, nei prossimi giorni, i moderni Indiana Jones torneranno delicatamente a scavare per approfondire le loro ricerche, grazie ad un finanziamento ministeriale di circa 60mila euro, pochi rispetto agli stanziamenti per molte infrastrutture pubbliche, molti purtroppo nel settore archeologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it