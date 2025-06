Il ruolo dell’Europa in Libano | lo sviluppo è una necessità per il proprio interesse e per raggiungere la stabilità

Fino a pochi giorni fa, il Libano rimane al centro di un delicato equilibrio tra sfide interne ed esterne. L’Europa riconosce l’importanza di intervenire per favorire lo sviluppo e la stabilità, consapevole che il suo ruolo nel Paese mediorientale è cruciale non solo per il Libano stesso, ma anche per la sicurezza regionale e i propri interessi strategici. Tuttavia, l’efficacia delle azioni europee è ancora limitata, e il cammino verso una pace duratura rimane una sfida aperta.

Sebbene il Libano non sia stato rimosso dall’agenda dell’Unione Europea, che lo considera un’arena instabile e soggetta a guerre che incidono sulla stabilità del Medio Oriente e sugli interessi dell’UE in quel Paese, il ruolo europeo in Libano non è ancora sufficientemente influente da consentire all’UE di raggiungere la pace e la stabilità che promuove in questo piccolo Paese, la cui guerra non è ancora del tutto conclusa. Fino a pochi giorni fa, il Libano soffriva ancora di attacchi israeliani che potrebbero farlo precipitare nell’ignoto. Il Paese rimane nella trappola in cui è precipitato nel 2019 a causa del crollo finanziario ed economico causato dalla corruzione, oltre alla posizione delicata del Libano nel suo contesto e all’impatto che ha su tale contesto. 🔗 Leggi su Follow.it