Il rovescio a una mano | un’arte rara che ‘Pigi’ Basile porta avanti con passione

dal talento e dalla passione di Pigi Basile, un giovane promettente che riscopre l'eleganza del rovescio a una mano per distinguersi nel panorama tennistico. Con questa tecnica raffinata, Basile non solo rende unico il suo stile, ma conquista anche il cuore degli appassionati, pronti a scommettere sul suo futuro. La sua dedizione e il suo talento sono destinati a lasciare un segno indelebile nel mondo del tennis.

Nel tennis moderno, il rovescio a una mano è diventato una rarità preziosa, un colpo elegante e sofisticato riservato a pochi talenti del circuito ATP, come il nostro Lorenzo Musetti. Proprio questa tecnica affascinante caratterizza il gioco di Pierluigi Basile, detto ‘Pigi’, giovane promessa pugliese che sta attirando l’attenzione degli appassionati umbri nel Challenger di Perugia, torneo giunto quest’anno alla sua decima edizione e organizzato da MEF Tennis Events. Il classe 2007 di Martina Franca (oggi n.821 del mondo), ormai da anni alla Tennis Training School di Foligno sotto la guida esperta del maestro Alessio Torrei e la supervisione del coach internazionale Fabio Gorietti, ha recentemente raggiunto il suo primo quarto di finale Challenger, un traguardo importante che apre interessanti prospettive per un futuro da professionista ATP. 🔗 Leggi su Sportface.it

